У київських лікарнях ліжко-місця для хворих китайським вірусом наполовину заповнені

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час свого брифінгу.

За словами мера Києва, захворюваність вірусом в столиці стрімко зростає. Часто хворим необхідна госпіталізація.

Під час перевірки лікарні № 4, яка була визначена як одна з опорних для лікування хворих з COVID-19, лікарі повідомили, що більшість пацієнтів останнім часом переносять хворобу набагато гірше.

Раніше ми писали, що в стаціонарах київських медустанов лікуються 913 хворих китайським вірусом, з них 23 дитини

Про це повідомив на брифінгу Київський міський голова Віталій Кличко.

"У нас не зменшується і кількість хворих, які потребують госпіталізації. Сьогодні в стаціонарах столичних медустанов лікуються 913 хворих на коронавірус, з них 23 дитини, 158 пацієнтів у важкому стані", - сказав Кличко.

За його словами, 216 пацієнтів отримують кисневу підтримку, 18-під апаратами ШВЛ, ще 84 пацієнти перебувають у лікарнях з підозрою на китайський вірус.

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