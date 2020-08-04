Нові рейтинги показують, у кого найбільше шансів виграти вибори мера Києва восени 2020 року
Як пише Politeka.net, фаворитів передвиборчої гонки виявив останній соцопитування, проведене ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 15 липня серед жителів столиці.
Як показують результати дослідження, перше місце за уподобанням киян займає діючий мер Віталій Кличко. Відразу за ним з мінімальним відривом йде громадський діяч Андрій Пальчевський, який з кожним разом отримує все більше і більше підтримки від виборців.
Рейтинг кандидатів на посаду мера Києва виглядає таким чином:
Українці отримають компенсацію за карантин, розкритий важливий нюанс: "Виплати в розмірі 50% від ..."
Курс долара злетить до 40 гривень, українці поплатяться за зміни в Нацбанку: "Абсолютне зло"
Епатажна Бузова в білому міні та панчохах показала свій «талант», мережа кипить: «Кров з вух пішла»
Асмус залізла на стіл в "невидимій" білизні, фото: "Нога більше, ніж у Харламова"
Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%
Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%
Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%
Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%
Сергій Притула («Голос») – 3,9%
Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%
Олександр Омельченко – 3,3%
Керівник Центру "ІНТЕР-АКЦІЯ" Юрій Лагутов звернув увагу на різке падіння довіри до Володимира Кличка - з осені 2019 року його рейтинг обвалився приблизно на 5%. На стільки ж увелилось кількість киян, готових проголосувати за Андрія Пальчевського. На думку експерта, Віталій Кличко втратив підтримку з-за невиконання своїх обіцянок. Крім того, 41% жителів столиці негативно оцінюють дії мера на тлі скандалів з мостами та його заступниками в КМДА.
Партійний рейтинг за результатами опитування склався таким чином:
«Європейська солідарність» – 16%
«Слуга народу» – 14,7%
«Перемога Пальчевського» – 14,0%
Політсила «УДАР» на чолі з Віталієм Кличком у липні не увійшла в трійку лідерів, її підтримують лише близько 10% киян.
Нагадаємо, раніше писали про вибори на окупованому Донбасі, в Кабміні зробили важливу заяву: "Будуть проходити...".