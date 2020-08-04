Кияни визначилися, за кого будуть голосувати

Нові рейтинги показують, у кого найбільше шансів виграти вибори мера Києва восени 2020 року

Як пише Politeka.net, фаворитів передвиборчої гонки виявив останній соцопитування, проведене ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 15 липня серед жителів столиці.

Як показують результати дослідження, перше місце за уподобанням киян займає діючий мер Віталій Кличко. Відразу за ним з мінімальним відривом йде громадський діяч Андрій Пальчевський, який з кожним разом отримує все більше і більше підтримки від виборців.

Рейтинг кандидатів на посаду мера Києва виглядає таким чином:

Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%

Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%

Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%

Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%

Сергій Притула («Голос») – 3,9%

Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%

Олександр Омельченко – 3,3%

Керівник Центру "ІНТЕР-АКЦІЯ" Юрій Лагутов звернув увагу на різке падіння довіри до Володимира Кличка - з осені 2019 року його рейтинг обвалився приблизно на 5%. На стільки ж увелилось кількість киян, готових проголосувати за Андрія Пальчевського. На думку експерта, Віталій Кличко втратив підтримку з-за невиконання своїх обіцянок. Крім того, 41% жителів столиці негативно оцінюють дії мера на тлі скандалів з мостами та його заступниками в КМДА.

Партійний рейтинг за результатами опитування склався таким чином:

«Європейська солідарність» – 16%

«Слуга народу» – 14,7%

«Перемога Пальчевського» – 14,0%

Політсила «УДАР» на чолі з Віталієм Кличком у липні не увійшла в трійку лідерів, її підтримують лише близько 10% киян.

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