Громадський діяч Андрій Пальчевський отримує все більше підтримки киян, як ймовірний учасник виборів мера Києва
Про це свідчить соцдослідження, яке ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" проводило в Києві з 13 по 15 липня , передає Politeka.net.
Згідно з результатами соцопитування, рейтинг ймовірних кандидатів виглядає наступним чином:
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Віталій Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Микола Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Ігор Смешко ("Сила і честь") – 5,7%
Андрій Білецький ("Національний корпус") – 5,5%
Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») – 4,5%
Ірина Верещук («Слуга народу») – 4,1%
Сергій Притула («Голос») – 3,9%
Микола Тищенко («Слуга народу») – 3,8%
Олександр Омельченко – 3,3%
Директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов прокоментував отримані результати. Він зазначив, що з жовтня 2019 року Віталій Кличко стрімко втрачає свій рейтинг - з жовтня по липень він втратив близько 5%, тоді як підтримка його головного суперника Андрія Пальчевського сильно зросла. У липні розрив між лідерами передвиборної гонки скоротився до 1%.
Експерт вказав на головні причини падіння рейтингу Віталія Кличка. Як показало опитування, більше 41% киян незадоволені роботою мера Києва, постійно відбуваються події, які підривають популярність чинного градоначальника. Зокрема це скандали з мостами та заступниками голови КМДА, а також часті відключення гарячої води, що Віталій Кличко обіцяв припинити.
Стабільно перспективними кандидатами Юрій Лагутов назвав Миколи Томенка та Андрія Білецького, рейтинг яких виріс приблизно на 10%. Завдяки такій підтримці вони теж впевнено претендують на посаду київського мера.
Крім того, у киевялн запитали, за яку партію вони готові проголосувати, якби вибори відбулися найближчого тижня.
Рейтинги партій виглядають наступним чином:
«Європейська солідарність» – 16%
«Слуга народу» – 14,7%
«Перемога Пальчевського» – 14,0%
Партія «УДАР» Віталія Кличка не увійшла в трійку лідерів – у липні її підтримують менше 10% виборців.
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