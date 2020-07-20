У Києві сталася п'яна бійка зі стріляниною на грунті расизму
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Facebook-паблік "Київ оперативний".
Повідомляється, що в центр столиці компанія нетверезих чоловіків напала на студентів з Конго.
Інцидент стався на проспекті Гонгадзе, 32, біля житлового будинку. В результаті бійки постраждали троє студентів київського вишу, що приїхали з Демократичної Республіки Конго.
Причиною конфлікт, як повідомляється в пабліку, стало те, що чоловікам не сподобався колір шкіри студентів з Конго.
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"На проспекті Гонгадзе, 32, прямо біля житлового будинку сталася бійка зі стріляниною. Причиною, за словами постраждалих, став їхній колір шкіри. Постраждалі - студенти КІБІ (Київського інженерно-будівельного інституту, - ред.) з Демократичної Республіки Конго. Їх 3 людини. За їхніми словами, вони вийшли з аптеки. Викликали таксі, щоб їхати додому. Коли сіли в автомобіль служби таксі - до автомобіля підлетіли 5 осіб і з криками "чорні, що ви тут робите" (тільки з матом), дістали їх з автомобіля і почали бити", - йдеться в повідомленні.
Після цього один з учасників конфлікту почав стрілянину, а місцеві жителі викликали поліцію, після чого нападники втекли.
Пізніше нападників затримали, на відео можна побачити, як поліція розбирається в ситуації з нападниками та студентами з Конго.
Також на відео зафіксували гільзу, знайдену на місці конфлікту.
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