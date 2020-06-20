Жителів Києва налякало дивне явище в небі, дуже схоже на ядерний вибух

Як повідомляє Politeka.net, кияни, які стали очевидцями аномалії, опублікували кадри того, що відбувається в соціальних мережах (щоб подивитися відео, скрольте вниз). Прес-служба столичної ДСНС, у свою чергу, пояснив загадкове видовище на своїй сторінці в Facebook.

19 червня над Києвом зависла дивна хмара у формі "ядерного гриба". Його було видно з різних куточків міста. Що примітно, хмара ніби зависло і не переміщався разом з вітром. Місцеві жителі навіть припустили, що десь стався вибух.

Як пояснили в ДСНС, нічого страшного в такому природному явищі немає - це просто рідкісний тип хмар. Час від часу такі виникають на гребенях повітряних хвиль, а потім безслідно рассеиваюся. Раніше такі явище помітили мешканці інших регіонів України.

"Всім, хто 19 червня в Києві мав можливість побачити хмара у вигляді "гриба" або "воронки", радимо не панікувати. Можемо порадіти, що ми стали свідками такого незвичайного явища і побачили хмару, яка називається "ковадло", - зазначили представники відомства. - "Воно зустрічається не часто і утворюється на гребенях підвітряних хвиль, що виникають в результаті подолання вітром перешкод. При цьому хмара не рухається, яким би сильним не був вітер, а згодом трансформується у звичайні повітряні маси".

Користувачі соціальних мереж поділилися емоціями в коментарях:

"Я вже подумала, що нас прилетіли рятувати інопланетяни"; "Ну ми почекаємо з висновками ... Тому що через тиждень ми можемо дізнатися щось десь зірвалося або прорвалося.. Або ще щось. Ми ж знаємо наші ЗМІ ... і таке вже "проходили". В 1986... та й в інші РАДЯНСЬКІ часи. Змінилося мало чого ..

Ось тепер сучасні телефони, так важче приховати"; "Багато хто подумав, що НЛО..."; "А я ще не викакался. Сиджу чекаю, поки ДСНС повідомить, що можна уже не переживати".

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