Грабіжник атакував жертву з гранатою у дворі житлового будинку в Києві
Як повідомляє Politeka.net кадри з місця події опублікував Telegram-канал "Ху*вий Київ".
Очевидці записали інцидент у Дарницькому районі. За їх словами, зловмисник підірвав гранату, щоб оглушити жертву, а потім забрати всі цінності.
"У нас освоюють новий вид грабежу, схема така: 1) Кидають під ноги саморобну гранату; 2) Жертву е*ашить осколками! 3) Поки потерпілий нестямно репетує, з нього знімають все цінне. А головне - ніяк не предохранишься. Не допоможуть ні спортивні навички, ні волина в кишені", - пишуть автори публікації.
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На викладених кадрах можна помітити, що на місце події збіглося багато людей, а на допомогу потерпілому приїхала бригада "швидкої допомоги". Приїхали також поліцейські, які опитали свідків.
Раніше, 16 червня, чоловік ледь не влаштував вибух на вулиці Бойченка у Дніпровському районі Києва. Як стало відомо, наркозалежний відкрив газ і пригрозив підірвати квартиру. Прибулі на місце поліцейські провели переговори, а потім успішно затримали порушника. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав, про це розповіли представники поліції Дніпровського району. Правоохоронці не стали розкривати особу затриманого та причини його вчинку.
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