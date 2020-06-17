В Білій Церкві поліція схопила чоловіка, який викинув дитину у вікно

Як повідомляє Politeka.net подробиці і кадри інциденту в Facebook опублікувала прес-служба Нацполиции Київської області (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

За даними правоохоронців, напередодні після вживання спиртного чоловік влаштував у квартирі конфлікт зі своєю цивільною дружиною з приводу виховання її дітей. Під час сварки зловмисник схопив п'ятирічного хлопчика і викинув з вікна першого поверху, а після цього втік з дому.

Перехожі помітили біля під'їзду дитини з важкими травмами, кинулися на допомогу, викликали поліцейських і "швидку допомогу". Медики госпіталізували малюка в реанімаційне відділення і намагаються врятувати йому життя.

"Хлопчика, який заважав дивитися фільм «господареві», вітчим викинув прямо у вікно.

На пошуки кривдника був піднятий по тривозі весь особовий склад місцевого відділу поліції. Ювенальні поліцейські і дільничні офіцери поліції оперативно затримали його на одній з вулиць Білої Церкви. Ним виявився 39-річний місцевий житель", - передає обласна поліція.

За даними прес-служби, зараз слідство готується розпочати кримінальне провадження за ознаками замаху на вбивство дитини. Вирішується питання про запобіжний захід.

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