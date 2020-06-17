У Києві зупинили червону гілку метро, невідомий чоловік вибіг на рейки і почав рухатися всередину тунелю.
Про це передає Politeka.net з посиланням на поліцію Києва Facebook.
Повідомляється, що НП сталася на станції метро «Берестейська». Уточнюється, що в руках чоловік тримав ніж. Під час свого «марафону» неадекватний пасажир добіг майже до станції метро «Шулявська», після чого його схопили поліцейські. Після затримання з'ясувалося, що чоловік поранений, у нього було поранення живота. Тому на місце НП відразу ж викликали швидку допомогу.
Очевидці події кажуть, що перед тим, як стрибнути на рейки, чоловік погрожував всім завдати собі ножові поранення. В цілому, на пошуки та затримання неадекватного пасажири в метрополітені пішло цілих півгодини. Саме на такий час було призупинено рух на червоній гілці метро.
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Раніше повідомлялося, що скоро поліція Києва почне перевіряти носіння масок у вагонах метро.
Після ослаблення карантину багато пасажири підземки не дотримуються масковий режим, однак тут же закривають обличчя, почувши оголошення по гучномовцю. На станціях за виконанням правил карантину стежать чергові метрополітену і поліцейські, але багато знімають захист вже у вагонах. Пасажири скаржаться, що в масках душно.
Щоб пасажирам «не було душно», незабаром за дотриманням заходів безпеки в метро будуть стежити ще ретельніше - правоохоронці почнуть шукати порушників не тільки на станціях, але і в поїздах. Якщо пасажира зловлять без маски, то можуть покарати штрафом.
Нагадаємо, у метро Києва оголосили нові обмеження: кого не пустять на станцію.
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Також Politeka писала, що у метро Києва оголосили нові обмеження: кого не пустять на станцію.