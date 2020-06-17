Зовсім скоро поліція Києва почне перевіряти носіння масок у вагонах метро

Про це радник начальника "Київського метрополітену" Наталія Макогон розповіла виданню "Сегодня", передає Politeka.net.

За її словами, після ослаблення карантину багато пасажири підземки не дотримуються масковий режим, однак тут же закривають обличчя, почувши оголошення по гучномовцю. На станціях за виконанням правил карантину стежать чергові метрополітену і поліцейські, але багато знімають захист вже у вагонах. Пасажири скаржаться, що в масках душно.

"Ми не фіксуємо ці порушення, але вони є. Люди знімають маски у вагонах скаржачись, що їм жарко або вони погано себе почувають. Але масковий режим – це рішення, прийняте на рівні Кабміну, і ми його повинні дотримуватися", - зазначила Наталія Макогон.

Представник метрополітену заявила, що незабаром за дотриманням заходів безпеки в метро будуть стежити ще ретельніше - правоохоронці почнуть шукати порушників не тільки на станціях, але і в поїздах. Якщо пасажира зловлять без маски, то можуть покарати штрафом.

"Ми плануємо посилити контроль за дотриманням маскового режиму у вагонах метро. У найближчі дні ми будемо проводити з поліцією профілактичні інспекції дотримання маскового режиму у вагонах метро".

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