Жителі столичної Троєщини в найближчі дні зіткнуться з серйозною проблемою водопостачання.

Зазначається, що жителі району Троєщина зіткнуться з даною проблемою у п'ятницю, 12 червня. Передає Politeka.net.

Причиною цього, слугуватимуть ремонтні роботи в Деснянському районі, які розпочнуться з 21:00 і триватимуть до 7:00. За цей час триватиме профілактична промивка мереж. Таку заяву зробили в АК «Київводоканал».

У зону проведення робіт потраплять мережі по вул. Данькевича, просп. Маяковського, вул. Сабурова та вул. Закревського, вул. Висоцького.

Фахівці рекомендують, поки будуть проводитися роботи, не користуватися водою з крана, так як це може бути небезпечно для життя. Після того, як ремонтні роботи будуть закінчені, потрібно буде спустити воду до тих пір, поки вона знову не стане прозорою, і в ній не зникне специфічний запах.

Раніше повідомлялося, що у Києві пільговикам доведеться їздити на громадському транспорті за новими правилами.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони в Facebook, незабаром кожному пасажиру знадобиться електронний квиток, передає Politeka.net.

З 1 липня весь пасажирський транспорт Києва переходить на автоматизовану систему оплати та обліку проїзду. У зв'язку з цим кожному пільговику необхідно отримати Муніципальну карту "Картка киянина", а інакше просто не зможе законно їздити.

Електронну карту можна отримати у відділеннях "Ощадбанку" або придбати в спеціалізованих кіосках. Жителям Києва, яким оплачують пільговий проїзд з міського бюджету, будуть видавати "Картки киян" безкоштовно. Вони діють в транспорті будь-якої форми власності.

- Прес-служба міністерства наводить перелік документів, необхідний для оформлення:

- Українська паспорт або інший документ, який його замінює;

- Ідентифікаційний код, у людей, які відмовилися від неї з релігійних причин, повинна бути відмітка в паспорті;

- Документи, які підтверджують право на отримання "Картки киянина";

- Посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, якщо таке є;

Нагадаємо, метро можуть закрити в Києві, оприлюднене рішення Кабміну: "не відповідає...".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Також Politeka писала, що вдарять по українцях новими обмеженнями і правилами: "З 7 червня почнуть штрафувати за...".