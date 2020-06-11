Жители столичной Троещины в ближайшие дни столкнутся с серьезной проблемой водоснабжения.

Отмечается, что жители района Троещина столкнутся с данной проблемой в пятницу, 12 июня. Передает Politeka.net.

Причиной этого послужат ремонтные работы в Деснянском районе, которые начнутся с 21:00 и продлятся до 7:00. За это время продлится профилактическая промывка сетей. Такое заявление сделали в АК «Киевводоканал».

В зону проведения работ попадут сети по вул. Данькевича, просп. Маяковского, вул. Сабурова и вул. Закревского ул. Высоцкого.

Специалисты рекомендуют, пока будут проводиться работы, не пользоваться водой из крана, так как это может быть опасно для жизни. После того, как ремонтные работы будут закончены, нужно будет спустить воду до тех пор, пока она снова не станет прозрачной, и в ней не исчезнет специфический запах.

Ранее сообщалось, что в Киеве льготникам придется ездить на общественном транспорте по новым правилам.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны в Facebook, вскоре каждому пассажиру понадобится электронный билет, передает Politeka.net.

С 1 июля весь пассажирский транспорт Киева переходит на автоматизированную систему оплаты и учета проезда. В связи с этим каждому льготнику необходимо получить Муниципальную карту "Карточка киевлянина", а иначе просто не сможет законно ездить.

Электронную карту можно получить в отделениях "Сбербанка" или купить в специализированных киосках. Жителям Киева, которым оплачивают льготный проезд из городского бюджета, будут выдавать "Карточки киевлян" бесплатно. Они действуют в транспорте любой формы собственности.

- Пресс-служба министерства приводит перечень документов, необходимый для оформления:

- Украинский паспорт или другой документ, который его заменяет;

- Идентификационный код, у людей, которые отказались от нее по религиозным причинам, должна быть отметка в паспорте;

- Документы, подтверждающие право на получение "Карточки киевлянина";

- Удостоверение, которое дает право на льготный проезд, если такое имеется;

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