"Київавтодор" пояснив, чому "полагодив" міст над проспектом Перемоги тонкими скобами

Як повідомляє Politeka.net прес-служба відомства спробувала виправдатися в соціальній мережі Facebook і нарвалася на критику киян.

У Києві прогримів скандал з-за креативного ремонту мосту на Дегтярівській вулиці - в мережі показали, як розвалюється бетонну конструкцію скріпили металевими хомутами. У "Київавтодорі" заявили, що таке рішення допоможе уникнути аварій.

"Проведені роботи - не панацея. А лише тимчасова міра. В найближчі роки заплановано капітально відремонтувати шляхопровід", - зазначила прес-служба.

У мережі також з'явилася інформація про те, що ремонт мосту обійшовся в мільйони гривень. За словами представників "Київавтодору", це не правда, а хомути обійшлися в 500 гривень.

Користувачів мережі пояснення комунальників не задовольнили. Багато відзначили, що ремонтники часто обмежуються тимчасовими заходами:

"Ключові слова -«найближчими РОКАМИ заплановано...» Ви це серйозно??!?!?? Тобто бетонну огорожу вагою пару сот кг мінімум буде «триматися» на ваших чарівних хомутах найближчі роки?? Хто візьме відповідальність якщо це огорожа впаде вниз на Автомобіль і когось вб'є?"; "На тому місці, де зроблена фотографія напівзруйнована сходи, що потребує капітального ремонту, кожен рік її латають цементом, а вона руйнується"; "Хомути коштували 500 грн, а вартість робіт по установці - 500 тис?"; "Ізолента скінчилася"; "і куди дивиться мер Києва Кличко, і що на цей раз він скаже народу"; "Покажіть Кличка".

Нагадаємо, киян налякав "втомлений" міст після креативного ремонту, відео.

Як повідомляла Politeka, у Києві "втомився" ще один міст, фото аварії: "По другому колу ремонтують".

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