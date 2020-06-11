У Києві пільговикам доведеться їздити на громадському транспорті за новими правилами
Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони в Facebook, незабаром кожному пасажиру знадобиться електронний квиток, передає Politeka.net.
З 1 липня весь пасажирський транспорт Києва переходить на автоматизовану систему оплати та обліку проїзду. У зв'язку з цим кожному пільговику необхідно отримати Муніципальну карту "Картка киянина", а інакше просто не зможе законно їздити.
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Електронну карту можна отримати у відділеннях "Ощадбанку" або придбати в спеціалізованих кіосках. Жителям Києва, яким оплачують пільговий проїзд з міського бюджету, будуть видавати "Картки киян" безкоштовно. Вони діють в транспорті будь-якої форми власності.
Прес-служба міністерства наводить перелік документів, необхідний для оформлення:
- Українська паспорт або інший документ, який його замінює;
- Ідентифікаційний код, у людей, які відмовилися від неї з релігійних причин, повинна бути відмітка в паспорті;
- Документи, які підтверджують право на отримання "Картки киянина";
- Посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, якщо таке є;
- Довідка про взяття на облік особи, яка переміщається з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО/ОНС (при наявності такої).
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