У Києві пільговикам доведеться їздити на громадському транспорті за новими правилами

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони в Facebook, незабаром кожному пасажиру знадобиться електронний квиток, передає Politeka.net.

З 1 липня весь пасажирський транспорт Києва переходить на автоматизовану систему оплати та обліку проїзду. У зв'язку з цим кожному пільговику необхідно отримати Муніципальну карту "Картка киянина", а інакше просто не зможе законно їздити.

Електронну карту можна отримати у відділеннях "Ощадбанку" або придбати в спеціалізованих кіосках. Жителям Києва, яким оплачують пільговий проїзд з міського бюджету, будуть видавати "Картки киян" безкоштовно. Вони діють в транспорті будь-якої форми власності.

Прес-служба міністерства наводить перелік документів, необхідний для оформлення:

Українська паспорт або інший документ, який його замінює;

Ідентифікаційний код, у людей, які відмовилися від неї з релігійних причин, повинна бути відмітка в паспорті;

Документи, які підтверджують право на отримання "Картки киянина";

Посвідчення, яке дає право на пільговий проїзд, якщо таке є;

Довідка про взяття на облік особи, яка переміщається з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО/ОНС (при наявності такої).

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