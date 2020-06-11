У столиці на одному з найпопулярніших пляжів серед місцевого населення, протягом зими зник пісок.

Тепер кияни просять мерію створити пляж на території їх улюбленого озера Заплавне з будівництвом нормальної інфраструктури в поєднанні з рекреаційною зоною в межах вулиць Березнева, Заплавна, Лєрмонтова. Передає Politeka.net.

Ось, що розповідає один з відвідувачів даного пляжу:

«Зовсім не далеко від екопарку «Осокорки» у Бортничах є озеро Заплавне, раніше там був чудовий пляж. Але минулої зими у піску з цього пляжу «з’явився хазяїн», який за допомогою земснаряду його весь вибрав. Можна сперечатися про законність таких дій, але тепер у Києві на один пляж менше. Єдиний варіант – за допомогою петиції попросити у Київської міської адміністрації зробити новий пляж. Знаю, що це не найважливіша проблема нині …», - пише киянин Олег Ігнатов в соцмережах.

Жителі столиці створили петицію, де просять КМДА намити пісок, встановити кабіни для перевдягання, лави та урни для сміття, прибрати незаконно встановлені шлагбауми, що перешкоджають доступу до водойми.

Раніше повідомлялося, що Пильний пасажир покарав підлітків, які вирішили влаштувати екстремальну поїздку в київському метро.

Як повідомляє Politeka.net, відео події з'явилося в соціальних мережах (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

На опублікованих кадрах видно, що кілька молодих людей залізли між вагонами на станції "Арсенальна" і чекали відправлення поїзда, тримаючись за поручень. Ймовірно, вони так вирішили покататися для гостроти відчуттів, ось тільки їх вчасно зупинили.

"Два «сині наклейки» вирішили відчути адреналін в крові, записати собі видосики і отримати уваги від пасажирів метро. Особи майже добре видно, батькам цих пасажирів полум'яний привіт", - пише "Київ Оперативний".

У якийсь момент чоловік помітив екстремалів, що причаїлися між вагонами. Він підійшов і витягнув підлітків на платформу, а коли ті почали чинити опір, застосував силу. У результаті потяг вирушив без бешкетників.

Нагадаємо, у метро Києва оголосили нові обмеження: кого не пустять на станцію.

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