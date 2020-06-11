В столице на одном из самых популярных пляжей среди местного населения, в течение зимы исчез песок.

Теперь киевляне просят мэрию создать пляж на территории их любимого озера Пойменное со строительством нормальной инфраструктуры в сочетании с рекреационной зоной в границах улиц Мартовская, Пойменная, Лермонтова. Передает Politeka.net.

Вот, что рассказывает один из посетителей данного пляжа:

«Совсем не далеко от экопарка «Осокорки» в Бортничах есть Пойменное озеро, раньше там был замечательный пляж. Но прошлой зимой у песка с этого пляжа «с’явился хозяин», который с помощью земснаряда его весь выбрал. Можно спорить о законности таких действий, но теперь в Киеве на один пляж меньше. Единственный вариант – с помощью петиции попросить у Киевской городской администрации сделать новый пляж. Знаю, что это не самая важная проблема сейчас …», - пишет киевлянин Олег Игнатов в соцсетях.

Жители столицы создали петицию, где просят КГГА намыть песок, установить кабины для переодевания, скамейки и урны для мусора, убрать незаконно установленные шлагбаумы, препятствующие доступу к водоему.

Ранее сообщалось, что Бдительный пассажир наказал подростков, которые решили устроить экстремальную поездку в киевском метро.

Как сообщает Politeka.net видео происшествия появилось в социальных сетях (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

На опубликованных кадрах видно, что несколько молодых людей залезли между вагонами на станции "Арсенальная" и ждали отправления поезда, держась за поручень. Вероятно, они так решили покататься для остроты ощущений, вот только их вовремя остановили.

"Два «синие наклейки» решили почувствовать адреналин в крови, записать себе видосики и получить внимания от пассажиров метро. Лица почти хорошо видно, родителям этих пассажиров пламенный привет", - пишет "Киев Оперативный".

В какой-то момент мужчина заметил экстремалов, которые притаились между вагонами. Он подошел и вытащил подростков на платформу, а когда те начали оказывать сопротивление, применил силу. В результате поезд отправился без дебоширов.

Напомним, в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об усилении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.