У Києві неадекватний чоловік серйозно поранив жінку після зауваження
Як повідомляє Politeka.net, прес-служба столичної поліції опублікувала подробиці і кадри інциденту в Facebook.
Як повідомляють правоохоронці, на вулиці Луговій чоловік не потрапила в тролейбус, а тому вирішив їхати на сходах зовні. Водій транспортного засобу помітив "зайця" і зробив йому зауваження. Після цього неадекват почав кидати каміння в тролейбус, щоб зігнати злість. Кругляк пробив вікно і потрапив в одну з пасажирок.
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Пильні громадяни схопили бешкетника і повідомили в поліцію. На місце події прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління. Бригада "швидкої допомоги" відвезла потерпілу в лікарню з забоєм голови.
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Раніше 28-ми річний чоловік влаштував різанину в місті Фастів Київської області. Зловмисник завдав ножові поранення двом жінкам і чоловікам. Всі крім однієї жінки загинули, а вижившу доставили в місцеву лікарню. Зараз її життя намагаються врятувати лікарі. За попередньою інформацією, нападник був у нетверезому стані.
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