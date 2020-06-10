У Києві неадекватний чоловік серйозно поранив жінку після зауваження

Як повідомляє Politeka.net, прес-служба столичної поліції опублікувала подробиці і кадри інциденту в Facebook.

Як повідомляють правоохоронці, на вулиці Луговій чоловік не потрапила в тролейбус, а тому вирішив їхати на сходах зовні. Водій транспортного засобу помітив "зайця" і зробив йому зауваження. Після цього неадекват почав кидати каміння в тролейбус, щоб зігнати злість. Кругляк пробив вікно і потрапив в одну з пасажирок.

Пильні громадяни схопили бешкетника і повідомили в поліцію. На місце події прибула слідчо-оперативна група Оболонського управління. Бригада "швидкої допомоги" відвезла потерпілу в лікарню з забоєм голови.

Правоохоронці затримали 29-річного чоловіка, йому вже висунули підозра в хуліганстві. Дебоширу загрожує позбавлення волі на строк до п'яти років.

Раніше 28-ми річний чоловік влаштував різанину в місті Фастів Київської області. Зловмисник завдав ножові поранення двом жінкам і чоловікам. Всі крім однієї жінки загинули, а вижившу доставили в місцеву лікарню. Зараз її життя намагаються врятувати лікарі. За попередньою інформацією, нападник був у нетверезому стані.

Нагадаємо, життя офіцера трагічно обірвалося, без батька залишилися двоє дітей: "Не розрахував сили".

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