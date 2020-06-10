Пильний пасажир покарав підлітків, які вирішили влаштувати екстремальну поїздку в київському метро

Як повідомляє Politeka.net, відео події з'явилося в соціальних мережах (щоб подивитися, скрольте сторінку вниз).

На опублікованих кадрах видно, що кілька молодих людей залізли між вагонами на станції "Арсенальна" і чекали відправлення поїзда, тримаючись за поручень. Ймовірно, вони так вирішили покататися для гостроти відчуттів, ось тільки їх вчасно зупинили.

"Два «сині наклейки» вирішили відчути адреналін в крові, записати собі видосики і отримати уваги від пасажирів метро. Особи майже добре видно, батькам цих пасажирів полум'яний привіт", - пише "Київ Оперативний".

У якийсь момент чоловік помітив екстремалів, що причаїлися між вагонами. Він підійшов і витягнув підлітків на платформу, а коли ті почали чинити опір, застосував силу. У результаті потяг вирушив без бешкетників.

Багато користувачів соцмереж засудили поведінку підлітків і похвалили пасажира за нерівнодушність:

"Що ж це відбувається з молоддю зараз. Цілковита деградація. Потяги були завжди, нам в дитинстві таке і в голову не приходило"; "Два вагони метро і тільки одна людина..."; "Хлопчині респект. Більше у вагоні мужиків не виявилося?"; "Знайти і впаяти штраф цим школотронам"; "Ось накой пускати в метро таких сопляков в період карантину??!! Явно ж, що не на роботу їдуть! Нехай безвилазно тусуються у себе в районі...😡 А хлопець - красава, звичайно!!".

Две «синие наклейки» решили почувствовать адреналин в крови, записать себе видосики и получить внимания от пассажиров метро. Лица почти хорошо видно, родителям этих пассажиров пламенный привет 👋 Киев, метро, между Хрещатиком и Арсенальной Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 9. Juni 2020

Деякі також написали, що ця компанія не вперше влаштовує свавілля в київському метро.

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