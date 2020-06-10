Через карантин дохідна частина бюджету Києва за підсумками року може втратити більше 20% надходжень.

Про це передає Politeka.net з посиланням на інтерв'ю мера Києва Віталія Кличка у програмі “Печерські пагорби” на “Радіо НВ”.

“Понад 1,5 млрд гривень [втрат для бюджету Києва з-за карантину] вже можна порахувати, але вони збільшаться. Дані пізніше отримаємо від податкової. Якщо люди не працюють, то не платять податок на доходи фізосіб (ПДФО) – головне для бюджету. Бізнес не працює… Два з половиною місяці [карантину] – одна п'ята бюджету прямих втрат… До кінця року отримаємо картину з надходженнями в бюджет”, – заявив Кличко.

При цьому, глава Київміськради не виключив, що коригування бюджету можуть початися вже на найближчих сесіях мерії.

Раніше повідомлялося, що жителі Ірпеня влаштували масштабний протест під стінами Кабміну з-за нової адміністративної реформи.

Як повідомляє Politeka.net кадри з місця події опублікував Telegram-каналу "Pavlovsky news".

Раніше Мінрегіон представив новий проект, який предусметривает скорочення районів по всій Україні. Жителі Київської області обурилися, що одним з шести районних центрів стане Буча, а не більш велике місто - Ірпінь.

Городяни влаштували акцію протесту і вимагають, щоб уряд зробив Ірпінь адміністративним центром після реформи. Активісти вийшли на мітинг з плакатами: "Пане міністр, почуйте громаду", "Ірпінь - районний центр", "Все буде Ірпінь".

"У Бучі 35 тис. населення, в Ірпені - більше 50 тис. Вся структура у нас знаходиться - суди, міліція. Інфраструктуру треба буде перевезти в Бучу - радбез, пенсійний фонд. Як мені туди дістатися? Одна маршрутка ходить! Як так, що Ірпінь буде в підпорядкуванні у маленького містечка?", - обурюється жителька на відео. - "Ми не згодні з таким. Реформа самоврядування робилася для того, щоб чути громади - ось громада і приїхала".

Нагадаємо, Кличко розповів про нових ослаблення карантину в Києві: "з 30 травня...".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".