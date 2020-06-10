Из-за карантина доходная часть бюджета Киева по итогам года может потерять больше 20% поступлений.

Об этом передает Politeka.net со ссылкой на интервью мэра Киева Виталия Кличко в программе “Печерські пагорби” на “Радио НВ”.

“Более 1,5 млрд гривен [потерь для бюджета Киева из-за карантина] уже можно посчитать, но они увеличатся. Данные позже получим от налоговой. Если люди не работают, то не платят налог на доходы физлиц (НДФЛ) – главное для бюджета. Бизнес не работает… Два с половиной месяца [карантина] – одна пятая бюджета прямых потерь… К концу года получим картину по не поступлениям в бюджет”, – заявил Кличко.

При этом, глава Киевгорсовета не исключил, что корректировки бюджета могут начаться уже на ближайших сессиях мэрии.

Ранее сообщалось, что жители Ирпеня устроили масштабный протест под стенами Кабмина из-за новой административной реформы.

Как сообщает Politeka.net, кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канала "Pavlovsky news".

Ранее Минрегионов представило новый проект, который предусметривает сокращение районов по всей Украине. Жители Киевской области возмутились, что одним из шести районных центров станет Буча, а не более крупный город - Ирпень.

Горожане устроили акцию протеста и требуют, чтобы правительство сделало Ирпень административным центром после реформы. Активисты вышли на митинг с плакатами: "Господин министр, услышьте громаду", "Ирпень - районный центр", "Все будет Ирпень".

"В Буче 35 тыс. населения, в Ирпене - больше 50 тыс. Вся структура у нас находится - суды, милиция. Инфраструктуру надо будет перевезти в Бучу - совбез, пенсионный фонд. Как мне туда добираться? Одна маршрутка ходит! Как так, что Ирпень будет в подчинении у маленького городка?", - возмущается горожанка на видео. - "Мы не согласны с таким. Реформа самоуправления делалась для того, чтобы слышать громады - вот громада и приехала".

Напомним, Кличко рассказал о новых ослаблениях карантина в Киеве: "с 30 мая...".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".