Група підлітків влаштувала екстремальну розвагу на станції метро "Дніпро" в Києві

Очевидці зняли витівку на камеру і опублікували в соціальній мережі Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

Троє хлопців вирішили використати потяг метро не за призначенням - вони забралися на дах і почали бігати по вагонах, поки склад зробив зупинку. Через кілька секунд молоді люди зістрибнули вниз і втекли у напрямку виходу зі станції. Варто відзначити, що поки вони розважалися, машиніст затримав відправлення поїзда.

Підлітки грубо порушили правила безпеки в метро і крім забігу по дахах вагонів прийшли на станцію без засобів захисту. На відео чітко помітно, що вони тікають без масок і рукавичок.

Користувачі соціальної мережі обурилися поведінкою хлопців і засудили їх у коментарях:

"Пішли б краще на залізну дорогу, там гарні фото трупів виходять. А то пострибали, і живі залишилися, не по пацанськи"; "Так розумію, що поліція може тільки статуї затримувати, а якщо хтось рухається швидше 10 км/год, то це вже нереальне завдання. Такі випадки – прекрасна можливість для штрафів та перевірки готовності (якої немає) метрополітену"; "Так ці герої вже "засвітилися" і на станції "Хрещатик"; "А потім буде пост "давайте зберемо юному даруванню гроші на лікування"; "Може і не можна так говорити,але якщо б вони травмувалися,то була б їм наука.Куди дивиться поліція або ж чергові по станції"; "так це ті ж типи, з відео з Арсенальної"; "Блін як погано що струмом не долбонуло".

І скажіть після цього, що вони не відбиті наглухо? Київ, станція метро Дніпро Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 9. Juni 2020

Деякі зазначили, що ті ж хлопці розважалися на "Хрещатику" і "Арсенальної".

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