Группа подростков устроила экстремальное развлечение на станции метро "Днепр" в Киеве

Очевидцы сняли выходку на камеру и опубликовали в социальной сети Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу вниз).

Трое парней решили использовать поезд метро не по назначению - они забрались на крышу и начали бегать по вагонам, пока состав сделал остановку. Через несколько секунд молодые люди спрыгнули вниз и сбежали по направлению выхода со станции. Стоит отметить, что пока они развлекались, машинист задержал отправление поезда.

Подростки грубо нарушили правила безопасности в метро и помимо забега по крышам вагонов пришли на станцию без средств защиты. На видео отчетливо заметно, что они убегают без масок и перчаток.

Пользователи социальной сети возмутились поведением ребят и осудили их в комментариях:

"Пошли бы лучше на железную дорогу, там красивые фото трупов получаются. А то попрыгали, и живы остались, не по пацански"; "Так понимаю, что полиция может только статуи задерживать, а если кто-то двигается быстрее 10 км/ч, то это уже нереальная задача. Такие случаи – прекрасная возможность для штрафов и проверки готовности (которой нет) метрополитена"; "Так эти герои уже засветились и на станции Крещатик"; "А потом будет пост "давайте соберем юному дарованию деньги на лечение"; "Может и нельзя так говорить,но если бы они травмировались,то была бы им наука.Куда смотрит полиция или же дежурные по станции"; "так это те ж типы, с видео с Арсенальной"; "Блин как плохо что током не долбонуло".

І скажіть після цього, що вони не відбиті наглухо? Київ, станція метро Дніпро Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 9. Juni 2020

Некоторые отметили, что те же парни развлекались на "Крещатике" и "Арсенальной".

Напомним, в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.

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