У Києві розвалений міст над проспектом Перемоги стягнули кволими металевими скобами

Як повідомляє Politeka.net, кияни показали наслідки ремонту від столичної влади (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

"Втомилися? Можливо вам допоможуть скоби. Саме так вирішили столичні інженери і відремонтували втомлений міст металевими скобами (спасибі, що не ізолента). Залишилося тільки пофантазувати у скільки тисяч гривень цей ремонт обійшовся місту", - пише співтовариство dtp.kiev.ua.

Як розповів автор у відеоролику, таким креативним способом комунальники полагодили переїзд на вулиці Дегтярівській. Можна помітити, що важкі перилла потріскалися і загрожують звалитися на проспект Перемоги.

"Ось дивіться, куди наші люди дівають свої мільйони... Наша влада так ремонтує мости, щоб не впав людям на голову", - зазначив чоловік, який зняв "втомлений" міст на камеру.

Користувачі соціальної мережі обурилися ситуацією в коментарях:

"Цей міст адже ремонтували роки 4 назад"; "Ось це технолигии з ремонту.. Як це вони ще скотч і ізоляційну стрічку не застосували. Я думаю мільйонами там не обійшлося. Хіба що в доларовому еквіваленті🤣🤣🤣🤣. Все таки на металеві скоби витратилися. Тепер страшно там їхати"; "А потім чувак на вантажівці завалить міст, а вони йому протокол за дтп... 🤦‍♂️"; "Головне, що пофарбований"; "ці скоби держут парапет... і за це скажіть спасибі що на туарег не впав паркан цей)".

Устали? Возможно вам помогут скобы Именно так решили столичные инженеры и отремонтировали уставший мост металическими скобами (спасибо, что не изолента). Осталось только пофантазировать во сколько тысяч гривен этот ремонт обошелся городу. Gepostet von dtp.kiev.ua am Montag, 8. Juni 2020

Невідомо, як довго аварійний міст протримається на скобах, і збираються його реконструювати.

Нагадаємо, міст Метро в Києві терміново перекритий, може злетіти в повітря: "в руці тримає пульт", фото.

Як повідомляла Politeka, у Києві "втомився" ще один міст, фото аварії: "По другому колу ремонтують".

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