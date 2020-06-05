Ще один радянський пам’ятник у Києві невдовзі може бути знесений

У київській мерії незабаром планують розглянути питання про знесення пам’ятника радянському воєначальнику Миколі Ватутіну.

Зазначимо, що радянський генерал похований у Маріїнському парку. Передає Politeka.net.

Повідомляється, що питання про знесення монументу розгляне спеціальна комісія з питань культури, туризму та інформаційної політики. Засідання якої, відбудеться в найближчий час.

Також уточняється, що ідею про знесення пам’ятника запропонували місцеві активісти, які написали спеціальну петицію і відправили її на розгляд місцевих депутатів.

Раніше повідомлялося, що з 1 липня пасажирів метро в Києві чекають великі зміни.

Прес-служба "Київського метрополітену" розповіла про новведениях на сторінці в Facebook, передає Politeka.net.

Вже через місяць пасажири не зможуть пройти на станцію за жетонами - в касах їх замінять разові квитки з QR-кодом. В цілому ж метро повністю переходить на електронні проїзні. Для оплати киянам і гостям столиці доведеться вибрати один з сучасних варіантів:

KyivSmartCard;

Карта метро (до 31.03.2021);

Банківські картки з функцією безконтактної оплати (тільки на жовтих турнікетах);

Мобільні додатки Google Pay, Apple Pay і KyivSmartСard.

Купити електронний квиток вже зараз можна в мобільному додатку "Kyiv Smart City", або у мережі Т-кіосків, які розташовані на зупинках громадського транспорту. Точні адреси відзначені на карті.

Також представники "Метрополітену" розповіли, як українці зможуть скористатися правом на пільговий проїзд після переходу на електронні квитки. Так жителі столиці зможуть потрапити в метро завдяки "Картці киянина", а інші пільговиків повинні показати оригінал посвідчення. Аналогічні правила будуть діяти і в наземному транспорті Києва.

Нагадаємо, у метро Києва оголосили нові обмеження: кого не пустять на станцію.

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Також Politeka писала, що вдарять по українцях новими обмеженнями і правилами: "З 7 червня почнуть штрафувати за...".