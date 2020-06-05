Еще один советский памятник в Киеве вскоре может быть снесен

В киевской мэрии вскоре планируют рассмотреть вопрос о сносе памятника’памятника советскому военачальнику Николаю Ватутину.

Отметим, что советский генерал похоронен в Мариинском парке. Передает Politeka.net.

Сообщается, что вопрос о сносе монумента рассмотрит специальная комиссия по вопросам культуры, туризма и информационной политики. Заседание которой состоится в ближайшее время.

Также уточняется, что идею о сносе памятника’памятника предложили местные активисты, которые написали специальную петицию и отправили ее на рассмотрение местных депутатов.

Ранее сообщалось, что с 1 июля пассажиров метро в Киеве ждут большие перемены.

Пресс-служба "Киевского метрополитена" рассказала о новведениях на странице в Facebook, передает Politeka.net.

Уже через месяц пассажиры не смогут пройти на станцию за жетонами - в кассах их заменят разовые билеты с QR-кодом. В целом же метро полностью переходит на электронные проездные. Для оплаты киевлянам и гостям столицы придется выбрать один из современных вариантов:

KyivSmartCard;

Карта метро (до 31.03.2021);

Банковские карты с функцией бесконтактной оплаты (только на желтых турникетах);

Мобильные приложения Google Pay, Apple Pay и KyivSmartСard.

Купить электронный билет уже сейчас можно в мобильном приложении "Kyiv Smart City", или в сети Т-киосков, которые расположены на остановках общественного транспорта. Точные адреса отмечены на карте.

Также представители "Метрополитена" рассказали, как украинцы смогут воспользоваться правом на льготный проезд после перехода на электронные билеты. Так жители столицы смогут попасть в метро благодаря "Карточке киевлянина", а другие льготников должны показать оригинал удостоверения. Аналогичные правила будут действовать и в наземном транспорте Киева.

Напомним, в метро Киева объявили новые ограничения: кого не пустят на станцию.

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