Колектори почнуть вибивати з киян борги "Київводоканалу"

Як повідомляє Politeka.net, про це пише "Budport" з посиланням на систему публічних закупівель ProZorro.

Згідно з оголошенням, 21 травня компанія “Київводоканал” уклала договір з ТОВ “Астрі Капітал” на послуги зі стягнення боргів до кінця 2020 року. Колекторам вирішили заплатити 3,62 мільйона гривень, а до того ж - 10% від коштів, які споживачі повернуть борги давністю 3-12 місяців, і 15% - понад 12 місяців.

Підрядників найняли, щоб ті вели переговори з киянами. Компанія має право дзвонити, відправляти листи, повідомлення, проводити особисті зустрічі для погашення заборгованості. Крім того, колекторам дозволили збирати і зберігати персональні дані по особових рахунках боржників. А найцікавіше, що співробітники "Астрі Капітал" зможуть перекривати боржникам воду.

У "Київводоканалі" повідомили, що станом на квітень кияни заборгували підприємству в загальній сумі 566,1 мільйона гривень. Однак колектори будуть працювати тільки зі злісними неплатниками, які повинні більше тисячі гривень і не оплачують комунальні послуги більше року. Всього таких налічується близько 30 тисяч.

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