На Київщині сталася стрілянина, є постраждалі

Сьогодні, 29 травня, стало відомо про збройний напад в Броварах по вул. Олімпійська (район Торгмаш), повідомляє Politeka.net. Озброєні люди розстріляли маршрутку прямо в одному з дворів на стоянці.

Як повідомляють журналісти, стрілянина сталася через великий конфлікт між кількома перевізниками.

За попередніми даними, затримали 11 осіб, троє перебувають з неважкими вогнепальними пораненнями в лікарні.

Заступник міністра МВС Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook прокоментував інцидент. Так, в повідомленні говориться, що між підприємницькими структурами, з боку чиновників, відбулися розборки в результаті розподілу маршрутів.

Наголошується, що у затриманих вилучено значну кількість одиниць мисливської та травматичної вогнепальної зброї.

Також стало відомо, що стрілянину влаштували дві групи «маршрутників», які ділили приміські маршрути. Це стало результатом скасування низки тендерів на їх розподіл, проведені ще у 2015 році.

Так, одне з угрупувань за допомогою охоронної фірми організувала бойовиків з Вінниці

Нагадаємо, в одному з сіл під Києвом сталася стрілянина.

Як виявилося, чоловік вирішив покарати компанію молодих людей, які порушували карантин і гуляли на березі озера. Перший використовував пристрій для стрільби гумовими кулями.

Після нападу кілька людей отримали рвані рани на ногах. Постраждалих оперативно відвезли до лікарні, їхній стан був стабільний.

Нагадаємо, у Києві відкрили стрілянину серед білого дня: перші подробиці.

Як повідомляла Politeka, підліток відкрив стрілянину в школі, є постраждалі: подробиці

Також Politeka писала, що огонь відкрили по людях під Києвом: "порушували карантин", кадри