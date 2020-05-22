Кількість хворих на пневмонію в Києві почала зростати після зняття ряду карантинних обмежень

Про це 22 травня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, медики пояснюють це потеплінням, через яке люди почали виходити відпочивати на природу.

“Тільки за цей тиждень, з понеділка, госпіталізовано 167 осіб з діагнозом пневмонія. Всього в стаціонарах лікуються 307 хворих пневмонією”, – заявив Кличко.

До речі, 22 травня Міністерство охорони здоров'я опублікувало таблицю, згідно з якою Київ і Київська область поки не готові до послаблення карантину

За даними Моз, в столиці загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення становить 15,6 при необхідних менше 12 осіб.

тобто, якщо слідувати постановою Кабміну від 20 травня, що і метро, і дитячі садки в Києві в зазначений мером час (25 травня) можуть не відкритися, звичайно, якщо ситуація кардинально не зміниться.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів, коли і який транспорт почне працювати в звичайному режимі.

"З дотриманням усіх норм та регламентів у Києві з 23 травня у звичайному режимі почне працювати наземний громадський транспорт: автобуси, трамваї, тролейбуси. З 25 травня буде відновлена робота метрополітену", - повідомив київський мер.

Нагадаємо, Кличко вирішив відкрити метро, але залякав киян наслідками: "Будьте розсудливими".

Як повідомляла Politeka, Кличко розповів про посилення карантину в Києві: "Ситуація непроста".

Також Politeka писала, що Моз заявив про запуск метро в Києві, названа дата: "Давно вже пора".