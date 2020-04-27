В розпал епідемії мерія Києва хоче закупити дорогі подарунки, які буде вручати Віталій Кличко

Як повідомляє Politeka, КМДА вже кілька років поспіль намагається провести такий тендер. За даними "Інформатора", мерія проводить аукціон для одного підприємства.

В сервісі закупівель "Dozorro" з'явилася заявка від Київської міської адміністрації за замовленням 1500 наручних годин (875 чоловічих та 625 жіночих годин), що Віталій Кличко буде вручати на урочистих заходах. За вироби зі стилізованим гербом України мерія готова віддати 3,87 мільйона гривень.

Аукціон має відбутися 5 травня. Згідно з умовами, підрядник повинен підготувати першу партію з 200 годин не пізніше, ніж через 30 днів з моменту підписання договору. Варто відзначити, що з-за епідемії китайського вірусу більшість українських підприємств закриті на карантин.

За даними "Інформатора", мерія проводить тендер спеціально для «Київського годинникового заводу». У 2017 році чиновники чотири рази намагалися замовити у підприємства годинник з українським гербом. Коли ж у 2018 році переміг "Перший український годинниковий завод "Київська русь", вони просто повернули партію з тисячі годин, пославшись на проблеми з ремінцями.

Антимонопольний комітет кілька разів припиняв торги за порушення закону «Про публічні закупівлі», після чого КМДА просто скасовувала процедуру і через час оголошував нову з тими ж умовами.

Користувачі соціальної мережі обурилися схемами мерії:

"Омельченко теж дарував. А що їм переживати, годинник обраним подарують, фуршетик організовують свято для еліти"; "Кому годинник. Все ж вдома сидять. Медикам вони і на... Не потрібні. Поліції.. нафіга Кому????"; "Так годинник потрібні обов'язково, треба приходити вчасно хабар чекає"; "Ну так, як без годинника боротися з вірусом? Все ж проспати можна...".

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