Йому це не минеться

Мер Києва Віталій Кличко звільнив свого заступника в КМДА Володимира Слончака після скандалу з поліцією

Як повідомляє Politeka.net, градоначальник повідомив про рішення 27 квітня під час брифінгу.

Напередодні ввечері, 26 квітня, Володимира Слончака затримали після бійки з співробітником правоохоронних органів. У мережі з'явилося відео, як чиновник погрожував, а потім накинувся на патрульного.

«Хочу повідомити, що я звільнив заступника голови КМДА Володимира Слончака. Думаю, ви бачили в новинах, що сталося вчора пізно ввечері. Я не дозволю дискредитувати міську владу — в першу чергу тим, хто її представляє», — заявив Віталій Кличко.

Київський мер також вибачився за дії свого підлеглого і підкреслив, що навіть чиновники повинні бути покарані, якщо порушують закон.

"Прошу вибачення перед правоохоронцями і киянами за таку негідну поведінку заступника голови КМДА… Володимир Слончак повинен відповідати за свої вчинки за законом. Як і кожен громадянин України", - зазначив Віталій Кличко.

Кияни відповіли меру в соціальних мережах. Вони засудили дії Володимира Слончака і закликали покарати по всій строгості закону:

"Звільнити мало, він повинен понести кримінальне покарання за нанесення тілесних ушкоджень партрульному"; "Вже викликав швидку, за типом хворий як Насиров. Видайте йому ковдру в клітинку!"; "Треба включати режим диктатора. Це добре працює"; "Та ну. Стільки камер і поліції на рівному місці. Сценарій однозначно".

Нагадаємо, з'явилося відео бійки заступника Кличка з поліцейськими: "загрожує п'ять років".

Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.