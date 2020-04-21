Мер Києва Віталій Кличко розповів, коли планує послабити карантин у столиці

Як повідомляє Politeka.net, градоначальник оголосив нові терміни під час брифінгу 21 квітня.

Віталій Кличко повідомив, що незабаром Київ планує поступово виводити з карантину. Столична влада готуються знімати обмеження з бізнесу.

"План поетапного ослаблення обмежень розробила і столиця. Ми розуміємо, що бізнес повинен працювати, що місто має розвиватися. Що нам потрібно пожвавити економіку", - зазначив мер Києва.

За словами Віталія Кличка, спочатку потрібно дочекатися, коли епідемія китайського вірусу піде на спад. За його розрахунками, спалахи хвороби досягнуть піку в травні. Тільки після цього можна буде говорити про ослаблення карантину.

"Ми повинні пройти пік хвороби. Його в Україні і місті очікуємо через тиждень-два. Після цього, виходячи з ситуації, будемо впроваджувати поступове ослаблення обмежувальних заходів", - заявив Віталій Кличко.

Тим часом, кияни насилу переживають карантин. Користувачі соціальної мережі поскаржилися в коментарях, що влада ввела обмеження, але ніяк не допомагають громадянам впоратися з кризою.

"Якого біса люди платили податки, спонсорували держава протягом багатьох років? Щоб зараз держава ніяк не могло їм допомогти? Змушували сидіти вдома і виживати самостійно? Якщо намагаєтеся брати приклад з європейських країн - то беріть до кінця. Зараз просто займаєтеся ху*нею"; "У мене питання: у мене у дочки призначена планова операція, але її не зробили так як карантин і дитина мучиться, і послаблень імунітет що і як нам бити дитина страждає чому скасували планові, якщо не введено надзвичайный стан"; "Зараз в місяць я отримую 4200! Це для мене шок! Роботодавець ні в чому не винен але як прожити"; "Кошмар.коли це вже все закінчитися"; "До 12 травня у мене є гроші, після вони закінчаться, до літа ми не доживемо без роботи".

Нагадаємо, Кличко оголосив про посилення карантину і розгнівав киян: "Вас же за це знімуть".

Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.