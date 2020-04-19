Максимальні показники забруднення повітря завищені в кілька разів

Про це свідчать дані з тематичних порталів, що відстежують рівень забруднення повітря в режимі реального часу, передає Politeka.net.

Згідно з даними порталу Iqair, українська столиця наразі перебуває у лідерах світу за рівнем забруднення повітра.

Київ (185) у антирейтингу перегнали лише китайський Шанхай (показник 259) та столиця Саудівської Аравії Ер-Ріяд (190).

Варто зазначити, що максимальні показники забруднення повітря у Києві станом на сьогоднішній ранок перевищені майже у чотири рази (норма - 50).

Якщо аналізувати дані з Saveecobot, то у деяких районах Києва рівень забрудення повітря дуже небезпечний для здоров'я.

Зокрема, на вулиці Завальній (Осокорки) цей показник зупинився на позначці 211; на вулиці Тростянецькій (Позняки) - 279; біля Дарницького вокзалу - 286.

Що стосується центру Києва, то тут показники різні: від 33 до 179.

Раніше ми повідомляли про те, що офіційна статистика в Україні по забрудненню повітря занижена, при чому за деякими позиціями в сотні разів. Таку заяву зробив український вчений Іван Ковалець.

За його словами, в країні зовсім не проводять інвентаризацію будь-яких забруднень у повітрі, і не тільки через пожежі.

"Ми отримали і проаналізували базу даних статистики в Києві та Київській області за минулий рік. А потім зробили свою моделювання поширення і переміщення забруднювачів, зокрема, забруднення повітря автотранспортом, зіставили його з міжнародними оцінками. По деяких речовинах в офіційній статистиці – заниження обсягів забруднювачів у два рази, а за деякими – в сотні разів", - здивував експерт.

Нагадаємо, що потужна пожежа охопила ресторан у Києві, чорний дим видно здалеку: кадри НП.

Як раніше повідомляла Politeka, з'явилися кадри з епіцентру нового пекла в Україні, і це не Чорнобиль.

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