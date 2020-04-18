Київ і Київська область продовжують очолювати антирейтинг з найбруднішим повітрям у світі

Про це говорять дані програми для вимірювання чистоти повітря IQAir. Такий рівень ядовитого забруднення небезпечний для здоров'я, так що краще залишатися вдома і не відкривати вікна. На вулиці досі відчувається стійкий запах гару.

До всього іншого, в інтерв'ю DW завідувач відділу інформатики навколишнього середовища Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Іван Ковалець попередив, що офіційна статистика в Україні по забрудненню повітря занижена, за деяким речовинам – у сотні разів.

За його словами, проблема в тому, що в країні зовсім не проводять інвентаризацію будь-яких забруднень у повітрі, і не тільки через пожежу.

"Ми отримали і проаналізували базу даних статистики в Києві та Київській області за минулий рік. А потім зробили своє моделювання поширення і переміщення забруднювачів, зокрема, забруднення повітря автотранспортом, зіставили його з міжнародними оцінками. По деяких речовин в офіційній статистиці – заниження обсягів забруднювачів у два рази, а за деякими – в сотні разів", – розповів Ковалець.

Також він заявив, що пилові бурі, пожежі і промислові викиди небезпечні для здоров'я людей.

"Пилові бурі фіксували і раніше, але не так часто і переважно влітку. Зазвичай тоді - багато рослинності, і в містах такі бурі практично не відчуваються. А зараз рослинність ще не встигла розпуститися, а грунт дуже сухий. Як правило, навесні у нас більш вологі умови, і вітер не створює такого сильного підйому часток у повітря. Але через аномально суху зиму і весну ми маємо таку ситуацію", – уточнив експерт.

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