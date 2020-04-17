Мер Києва Віталій Кличко попередив, що обмеження на в'їзді в місто знімуть раніше запланованого терміну

Як повідомляє Politeka.net, градоначальник назвав нову дату під час брифінгу 19 квітня.

Раніше київська влада встановили суворий контроль на дев'яти КПП. Правоохоронців зобов'язали перевіряти температуру водія і пасажирів у всіх транспортних засобах, де їде більше трьох людей. Крім того, співробітники Нацполиции отримали можливість оглядати особисті речі.

Спочатку Віталій Кличко оголосив, що такі заходи будуть діяти до 20 квітня. Тепер же, за його словами, посилений контроль знімуть увечері 19 квітня. Він додав, що тільки за першу добу поліцейські виявили 40 осіб з підвищеною температурою тіла. Шість з них відправили на самоізоляцію і не пропустили до Києва.

Користувачі соціальної мережі розкритикували контроль на в'їзді в столицю. На думку багатьох киян, перевірка температури не дає вагомих результатів. Очевидці відзначають, що на багатьох КПП правоохоронці просто не перевіряють проїжджаючі машини:

"Навіщо цей цирк з чергами на в'їзд в місто?";"Навіщо її міряти, у температури млн причин може бути, марення"; "Експрес-тести даремні. Ще не чула, що у кого-то показав правильний результат"; "А якщо менше трьох людей - вони не можуть бути інфікованими? 😳🤔"; "Брехня на в'їздах ніхто не міряє температуру, вчора заизджав з Броварів і Ірпінь, ніхто не міряє температуру, зробили одну смугу і пробку на КП і все!".

Нагадаємо, Кличко оголосив про посилення карантину і розгнівав киян: "Вас же за це знімуть".

Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.