Мэр Киева Виталий Кличко предупредил, что ограничения на въезде в город снимут раньше запланированного срока

Как сообщает Politeka.net, градоначальник назвал новую дату во время брифинга 19 апреля.

Ранее киевские власти установили строгий контроль на девяти КПП. Правоохранителей обязали проверять температуру водителя и пассажиров во всех транспортных средствах, где едет больше трех людей. Кроме того, сотрудники Нацполиции получили возможность досматривать личные вещи.

Изначально Виталий Кличко объявил, что такие меры будут действовать до 20 апреля. Теперь же, по его словам, усиленный контроль снимут вечером 19 апреля. Он добавил, что только за первые сутки полицейские обнаружили 40 человек с повышенной температурой тела. Шесть из них отправили на самоизоляцию и не пропустили в Киев.

Пользователи социальной сети раскритиковали контроль на въезде в столицу. По мнению многих киевлян, проверка температуры не дает весомых результатов. Очевидцы отмечают, что на многих КПП правоохранители попросту не проверяют проезжающие машины:

"Зачем этот цирк с очередями на въезд в город?";"Зачем ее мерять, у температуры млн причин может быть, бред"; "Экспресс-тесты бесполезные. Ещё не слышала, что у кого-то показал правильный результат"; "А если меньше трех человек - они не могут быть инфицированными? 😳🤔"; "Ложь на въездах никто температуру не меряет, вчера заизджав из Броваров и с Ирпень, никто не меряет температуру, сделали одну полосу и пробку на КП и все!".

Напомним, Кличко объявил об ужесточении карантина и разгневал киевлян: "Вас же за это снимут".

Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.