Масштабний обвал стався на вулиці Гетьмана в Києві

Як повідомляє Politeka.net очевидці опублікували фото НП в соціальних мережах.

17 квітня на жвавій київській трасі асфальт пішов під землю на ділянці від Караваєвих дач у напрямку індустріального моста. Утворився великий подвійний провал, який торкнувся інженерні мережі "Київводоканалу".

Місце надзвичайної події огородили. Фахівці намагаються усунути наслідки аварії. Вони планують закінчити тільки до вечора, після чого дорожня служба зможе відновити асфальтне покриття проїжджої частини. Поки ж на вулиці Гетьмана машини стоять у пробці - рух від Караваєвих дач в бік Шулявки обмежена.

Користувачі соціальної мережі гостро відреагували на подію. Кияни пишуть, що раніше там був підземний перехід. Ремонтники не усувають справжню причину поломки, з-за чого аварії відбуваються раз за разом:

"Коли-то дуже давно....ще мій батько був юнаком....там був підземний перехід,ось точно в тому місці де зараз місток.Так батько розколював що його постійно затоплювало.Мабуть, місце таке....а відводу води немає"; "Знову водичка постаралася, привіт комунальникам"; "Постійно на тому місці така біда, але ніхто з обслуговуючих служб навіть і не подумає про причини, прибрали пошкодження полагодили і забули на якийсь період, до насупного провалу/ прориву; "Не дивно. Там підземний перехід був, я в 159 школу через нього ходила. Так як його часто затоплювало водою (Либідь поруч), було прийнято рішення закатати під асфальт"; "Навіть земля не витримує".

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