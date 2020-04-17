Олена Березинець, депутат міської ради Бучі Київської області, публічно побила і облаяла матом жителів міста
Як повідомляє Politeka.net очевидці зняли кричуще поведінка політика на камеру і обпуликовали в соціальних мережах (щоб подивитися відео - скрольте вниз).
Як повідомили свідки події під Києвом, Олена Березинець пролізла в одну з установ без черги, та ще й без маски. Городяни обурилися її вчинком, а у відповідь на зауваження депутат влаштувала дебош. Вона обізвала співрозмовників грубими словами: "Дебилина" "Скотина" "Сором", а місцями і зовсім говорила мати: "Пішла геть, суч*а". Крім того, жінка завдала серію ударів пакетом.
"Я була в черзі третій, коли саме депутат без черги з великими вузлами і з неповагою до людей, яких там було чоловік 15, зайшла у відділення без черги і зауважу, що порушила правила перебування в громадських місцях, а саме без захисної маски! Протягом 15-20 хв перебувала у відділенні, також без маски!" - розповіли очевидці.
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З'ясувалося, що Олена Березинець стала депутатом Бучацького міської ради від 30-го округу. За злою іронією, вона входить в комісію з культури та освіти.
"Я стала свідком саме цієї неадекватної поведінки, і скажу одне: представник влади не має права вести себе таким чином і перебувати під час карантинних заходів без засобів захисту в громадському місці! Було б добре, якщо б зацікавилися представники поліції і виписали штраф на кругленьку суму! Можливо іншого разу пані Депутат подумала що, кому, каже, і як себе веде!" - поділилася інша городянка.
Користувачі соціальної мережі не стримали своїх емоцій. Деякі стверджують, що це не перший скандал за участю Березинець.
"Оооо! Знову вона показує свою сутність... Як? Як вона може бути депутатом?..."; "Ми вже з нею стикалися і з її реакцією на зауваження"; "Ще такі залякують що матеріальну допомогу не дадуть, от хто розпоряжается (тому дам, тому не дам) тому до людей і не доходить допомогу"; "Бичка не адекватна! У психлікарні її місце"; "Її лікувати треба, вона соціально небезпечна для оточуючих. Хіба це поведінка жінки? Не кажучи вже про представника влади".
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