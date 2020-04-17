Мер Києва Віталій Кличко попередив киян про очищення вулиць і нарвався на критику

Як повідомляє Politeka.net, градоначальник оприлюднив нововведення на своїй сторінці в Facebook. Жителі столиці обурилися рішенням в соціальній мережі.

Віталій Кличко оголосив, що вулиці Києва почнуть поливати, щоб усунути наслідки пожеж у Чорнобильській зоні відчуження. Варто зазначити, що вже декілька днів мешканці міста скаржаться на задимленість, головні болі і неприємний запах в той час, поки вирує епідемія китайського вірусу.

"Зараз вже виїхали спецмашина «Київавтодору» для миття столичних вулиць. У зв'язку із задимленістю в місті, пов'язаної з пожежами в зоні відчуження, вночі і в наступні дні будуть збільшені маршрути та кількість поливально-мийної техніки на вулицях столиці. Бережіть себе! Залишайтеся вдома!", - звернувся Віталій Кличко до киян.

Користувачі соцмереж скептично прийняли такі заходи. Багато хто впевнені, що більша частина їх навіть не відчують. Деякі навіть пишуть, що в їх район ніякі машини не заїжджають.

"Знову ця акція тільки для жителів центру. Жителям спальних районів прийдеться знову просто відчувати себе неповноцінними, і як з дезінфекцією під'їздів, розбиратися своїми силами і своїми фінансами"; "Хто побачить процес миття вулиць, хваліться!"; "На Нивках жодної машини помічено не було! Я намагаюся самостійно зі своєї кватртири приєднавши шланг до крана і змивати пил з двору!"; "В Київ незручно добиратися тепер, кияни зашуганы...А що, можна було? Дякую, дуже дякую"; "Ви знущаєтесь?? Місто задихається від диму вже який місяць і з року в рік, а ви раптом згадали про техніку??? Стидоба!!".

Нагадаємо, Кличко оголосив про посилення карантину і розгнівав киян: "Вас же за це знімуть".

Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.