Рано-вранці 17 квітня мер Києва Віталій Кличко залишив задимлену столицю, чим сполохав жителів міста

Як повідомляє Politeka.net, градоначальник відправився в Чорнобильську зону відчуження і опублікував відеозвіт на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).

Віталій Кличко поспілкувався з рятувальниками і місцевими жителями. Він поділився, що є проблеми при гасінні пожеж, пов'язані з сильним вітром. Однак поспішив заспокоїти українців: "Я був там нормально... радіаційного Забруднення повітря немає", - заявив Кличко.

За його словами, відкриті осередки полум'я, що вже усунуті. Мер визнав, що в Києві є задимлення через підпали. При ньому також виміряли радіаційний фон і прилади не показали перевищення рівня радіації. Після Віталій Кличко сфотографувався з групою пожежників.

Незважаючи на запевнення глави столиці, відео сполошила киян. Багато хто помітив, що під час епідемії Віталій Кличко приїхав до пожежних без захисної маски:

"А маски?"; "Маска нєвідімка це красіво"; "Чому не в масках?"; "А де маски і дистанція?"; "Без масок, ходять юрбами. Порушення на порушенні. "Вистачить шастати", хоч сам побачив, як працюють пожежні, зовсім без екіпіровки".

[embed]https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/220141365906260/?__xts__

Інші жителі столиці поскаржилися, що від слів мера їм не стає легше. Користувачі пишуть, що їм важко дихати, поки Кличко виїхав за межі задимленого міста:

"У Києві дихати нічим, повний Армегедець"; "Для того, щоб відчути це носом і побачити очима, нікуди їхати не треба"; "Піар, сидимо в диму як їжачки в тумані. Голова болить вікна відкрити неможливо, це на свіжому повітрі без маски відпочиває у них там все добре. Забруднень немає, а дим нам всім наснився"; "А в Києві зараз така димова завіса, що вікно не відкриєш".

Нагадаємо, Кличко оголосив про посилення карантину і розгнівав киян: "Вас же за це знімуть".

Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.