У мережі з'явилася карта блокпостів в Києві, де правоохоронці посилено перевіряти весь транспорт

Як повідомляє Politeka.net з 16 квітня в столиці посилюють умови карантину. Telegram-канал Pavlovsky News опублікував схему розташування контрольно-пропускних пунктів.

Всього в межах Києва запрацюють 10 блокпостів. З 13:00 правоохоронці будуть перевіряти температуру в усіх транспортних засобах, де їдуть більше трьох осіб. Крім того, поліцейські зможуть проводити огляд речей і обмежувати рух. Через це можуть з'явитися затори.

Якщо температура у водія або одного з пасажирів виявиться вище 37,5 градусів - поліція зобов'язана викликати бригаду медиків для проведення тесту, а потім відправити на самоізоляцію. Якщо температура 38 градусів і вище - людям загрожує примусова госпіталізація.

Розташування блокпостів затвердили на засіданні спеціальної комісії КМДА ще 13 квітня. Наводимо список:

СП №501 Богатирська, вул. Богатирська, 32-Е поруч з приміщенням стаціонарного поста;

СП №502 Биківня, Броварський просп. навпроти будівлі стаціонарного посту;

СП №503 Червоний Хутір, вул. Бориспільське шосе до зупинки громадського транспорту перед пл. Харківська;

СП №505 Бензоколонка, просп. Академіка Глушкова, навпроти будівлі стаціонарного посту;

СП №506 Сосновий бір, шосе Житомирське навпроти будівлі стаціонарного посту за пішохідним переходом;

СП №507 Гостомель, вул. Гостомельське шосе, 1/1-Б в будівлі стаціонарного посту;

СП № 508 Пирогово, Дніпровське шосе навпроти будівлі стаціонарного посту;

СП № 509 ДВС, вул. академіка вернадського, 83-а.

Раніше про введення нових заходів голова КМДА Віталій Кличко розповів під час брифінгу.

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