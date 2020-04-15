Мер Києва Віталій Кличко зробив заяву про корупційний скандал, у центрі якого опинився його заступник у КМДА Микола Поворозник

Як повідомляє Politeka.net голова столиці прокоментував ситуацію під час брифінгу 15 квітня.

Напередодні стало відомо, що Миколу Поворозника запідозрили у хабарі. У кабінеті чиновника пройшли обшуки. Віталій Кличко підтвердив цю інформацію:

"Про те, що першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника нібито зловили на хабарі і затримали. Вчора в його кабінеті представники СБУ і Нацполиции проводили слідчі дії".

Віталій Кличко підкреслив, що чиновники такого високого рангу, як заступник голови КМДА, повинні займатися слідчі НАБУ. У зв'язку з цим мер звернувся до співробітників бюро оперативно провести розслідування.

"Я звертаюся до НАБУ оперативно розслідувати цю справу і дати відповіді на питання, які хвилюють суспільство. Хтось має сісти — чи корумпований чиновник, або ті — хто фабрикував це справа!», — заявив мер Києва.

Користувачі соціальної мережі засумнівалися у щирості Віталія Кличка. Багато городяни впевнені, що мер не міг не знати про схеми свого підлеглого.

"Паровозик каже що більша частина хабара йде витальке"; "З вами ваш заступник ділився?"; "Інфіковано вашого першого заступника. Вірусом корупції)))"; "Брехло. Типу заступник з ним не ділився. Злодій і брехун"; "Віталька, розганяти вас пора брудною мітлою..."; "Ющенко говорив, що мої руки нічого не крали, але на самому делі брали і крали.Ти покривав ми це знаємо і по музею і багато і будеш покривати, але це справа набула розголосу. А ти займаєшся піаром"; "Вітаха, а що там було? Вашого заступника спіймали на вимаганні грошей! Тільки не кажіть що ви не в курсі", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Кличко оголосив про посилення карантину і розгнівав киян: "Вас же за це знімуть".

Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.