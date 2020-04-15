Мэр Киева Виталий Кличко сделал заявление о коррупционном скандале, в центре которого оказался его заместитель в КГГА Николай Поворозник

Как сообщает Politeka.net, глава столицы прокомментировал ситуацию во время брифинга 15 апреля.

Накануне стало известно, что Николая Поворозника заподозрили во взятке. В кабинете чиновника прошли обыски. Виталий Кличко подтвердил эту информацию:

"О том, что первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника якобы поймали на взятке и задержали. Вчера в его кабинете представители СБУ и Нацполиции проводили неотложные следственные действия".

Виталий Кличко подчеркнул, что чиновниками такого высокого ранга, как заместитель главы КГГА, должны заниматься следователи НАБУ. В связи с этим мэр обратился к сотрудникам бюро оперативно провести расследование.

"Я обращаюсь к НАБУ оперативно расследовать это дело и дать ответы на вопросы, волнующие общество. Кто-то должен сесть — или коррумпированный чиновник, или те — кто фабриковал это дело!», — заявил мэр Киева.

Пользователи социальной сети усомнились в искренности Виталия Кличко. Многие горожане уверены, что мэр не мог не знать о схемах своего подчиненного.

"Паровозик говорит что большая часть взятки идёт витальке"; "С вами ваш заместитель делился?"; "Инфицировано вашего первого зама. Вирусом коррупции)))"; "Брехло. Типа заместитель с ним не делился. Вор и лжец"; "Виталька, разгонять вас пора метлой грязной..."; "Ющенко говорил, что мои руки ничего не крали, но на самом дели брали и крали.Ты покрывал мы это знаем и по музею и многое и будешь покрывать, но это дело получило огласку. А ты пиаришься"; "Витаха, а что там было? Вашего зама поймали на вымогательстве денег! Только не говорите что вы не в курсе", - пишут в комментариях.

Напомним, Кличко объявил об ужесточении карантина и разгневал киевлян: "Вас же за это снимут".

Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.