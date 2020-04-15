15 квітня невідомі зловмисники влаштували потужний вибух в одному з супермаркетів Києва

Як повідомляє Politeka.net, очевидці опублікували фото з місця події в соціальних мережах.

Як стало відомо, вибух стався в Святошинському районі Києва. Невідомі влаштували його, щоб знищити банкомат "Приватбанку" на вулиці Покотило, 7. Обладнання було вмонтоване в фасад супермаркету.

Судячи з опублікованих кадрах, підривники досягли своєї мети - банкомат бувально вилетів зі стіни і опинився на вулиці. При цьому вибух зруйнував частину супермаркету. На місце події прибули співробітники поліції, які провели слідчо-оперативні заходи, а також вибухотехніки.

Деталі поки невідомі. У той же час, місцеві жителі пишуть у соціальних мережах, що чули звуки вибуху. Можливо, знайдуться свідки злочину.

Раніше, 14 квітня на лівому березі в Києві стався вибух, який призвів до масштабного вибуху на місцевій елекстростанции на вулиці Ревуцького, 40, яка розташована біля метро Харківська. Інформація про ПП з'явилася в соціальних мережах. Очевидці повідомили, що перед пожежею почули потужний вибух.

На місце події прибули рятувальники. Поки вони ліквідували полум'я, небо над столицею затягнуло густим чорним димом.

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