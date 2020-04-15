Мер Києва Віталій Кличко розповів про пожежу в Чорнобилі і нарвався на хвилю критики

Під час брифінгу глава української столиці заявив, що радіаційний фон в місті не перевищує норму. Однак самі кияни не поділяють спокій Віталія Кличка. Багато обурилися, що мер приділяє проблемі так мало уваги.

"Залишається три напрями пожеж... Причина пожеж проста - це спалювання сухої трави. У столиці ми постійно контролюємо радіаційний фон. Перевищень поки немає. Фон не перевищує 0,013 мкР/год при нормі 0,03 мкР/год", - заявив Віталій Кличко.

Користувачі соціальної мережі масово скаржаться на задушливий запах. Вони закликали Віталія Кличка вжити заходів.

"В місті дихати нічим!!! ((("; "А що робити з тим, що від гару задихаємося?"; "Klychko що з повітрям у столиці? Горілим смердить з ночі!"; "Потрібна допомога погасити пожежу ! Моторошний запах гару!"; "На Берестейській неможливо відкрити вікна, смердить жахливо"; "Запах горілого в Києві чому і що робити?", - пишуть в коментарях.

Деякі українці підкреслили: пожежа не менш небезпечний, ніж епідемія китайського вірусу. Вони впевнені, що Віталію Кличку необхідно попросити допомоги в гасінні пожеж, поки не стало занадто пізно.

"Попросіть допомоги в інших країн на гасіння пожежі в Чорнобыле. Це зараз важливо, як і боротьба з пандымией"; "Просіть допомогу в гасінні пожежі інших країн. Радіація-це смерть, гірше за будь-який вірус. Приймайте терміново заходи. Це ж атомна станція! Просіть терміново допомогу! У 1986 теж говорили, що немає радіації, а скільки потім смертей забрало!"; "Періодично важко дихати і в самій столиці ... Зараз важливий сам результат гасіння великої Чорнобильської пожежі - всі сили локалізувати не тільки на злий вірус, і на пожежу також - думаю, це не менше зло...".

Нагадаємо, Кличко оголосив про посилення карантину і розгнівав киян: "Вас же за це знімуть".

Як повідомляла Politeka, у Кличка почалися обшуки з-за найближчого соратника, гримить скандал: «Вимагав десятки тисяч…».

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.