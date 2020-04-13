Мер Києва Віталій Кличко засвітився в натовпі під час перекуру на парковці КМДА

Так, Віталій Володимирович був у компанії своїх колег без маски. Вони стоять під знаком «Палити заборонено». Про це розповів журналіст Сергій Бригарид в прямому ефірі на фейсбук, пише Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, у коментарях почали обговорювати тему бордів із зображенням мера і написом «Досить шастати».

«Так ці Борди і зроблені для підготовки його піар компанії... це ж очевидно і при чому некопеечных грошей», «на каналізацію для Ширми пару мільйончиків не можуть нашкребти», «то наш мер ще той боксер)) вже шмиглить?)) і чернігівським запиває?», «Під час війни та пандемії створюють лише балаган і реально неповагу до громадян і неповагу Конституції», «Він ще й курить!», «А де велосипед?», – сміються українці в мережі.

Декілька питань В. Кличку стосовно бордів "нефіг шастать" Gepostet von Сергій Бригадир am Montag, 13. April 2020

Нагадаємо, що в мережі розкритикували мера Києва Віталія Кличка за кількість грошей, які поліція зібрала з порушників карантину. Так, до бюджету України потрапило близько 100 тисяч гривень зі штрафів за порушення правил карантину. Також мер Києва на брифінгу заявив, що поліція склала вже 622 адміністративних протоколів за порушення заборон, введених у зв'язку з карантином.

Нагадаємо, кияни не витримали карантину і відкрили пляжний сезон.

Як повідомляла Politeka, умілий киянин показав, як спритно обійти заборони карантину.

Також Politeka писала, що заступник Кличка обматюкав киян з-за карантину і одразу поплатився.