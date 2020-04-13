Чоловік сам зізнався у підпалі, а потім напав на рятувальників

Під Києвом пожежні затримали агресивного палія сухої трави

Так, пожежники під час гасіння вогню виявили агресивного чоловіка, який став ініціатором підпалу. Про це пише Politeka.net з посиланням на відео Київ Оперативний.

В даний час склалася достатньо складна ситуація, пов'язана з горінням сухої трави та сміття. Пожежникам роботи додається з кожним днем. Тільки за останню добу рятувальники загасили 78 таких загорянь на площі 108,105 га.

На днях с. Білогородка по вул. Житомирської під Києвом через підпал трави вогонь перейшов на приватні будівлі.

Місцевий житель підпалив сміття, поруч з ним трав'яний настил, а вогонь далі перейшов на господарські будівлі.

Під час гасіння вогню, до рятувальників вийшов місцевий житель і сказав, що це він палій. Почав агресивно поводитися, нецензурно лаятися і кидатися на пожежників.

На місце події викликали місцеву поліцію. На місці був оформлений протокол за статтею 173.

Нагадаємо, що пожежа в Чорнобилі наблизився до атомної станції. Так, пожежа знищила вже 12 сіл і примусив місцевих жителів рятуватися втечею.

З вогнем у Чорнобильській зоні борються вже з 4 квітня і досі не можуть загасити. Масштабна пожежа в зоні відчуження знищив старі кладовища, ліси, болота і принаймні 12 колишніх сіл.

На вихідних вогонь впритул підібрався до атомної станції.

«Це відео пожежі знято з об'єкта укриття (арка) біля ЧАЕС. «Пахне смаженим», – підписали відео в мережі очевидці.

Это видео пожара снято с объекта укрытия (арка) возле ЧАЭС. «Пахнет жаренным» Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 12. April 2020

Нагадаємо, слідом за Чорнобилем вогняна біда звалилася на нову область: хто під загрозою.

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