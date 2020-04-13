Пожежа в Чорнобилі наблизився до атомної станції

Так, пожежа знищила вже 12 сіл і примусив місцевих жителів рятуватися втечею. Про це пише Politeka.net з посиланням на відео Київ Оперативний (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

З вогнем у Чорнобильській зоні борються вже з 4 квітня і досі не можуть загасити. Масштабна пожежа в зоні відчуження знищив старі кладовища, ліси, болота і принаймні 12 колишніх сіл.

На вихідних вогонь впритул підібрався до атомної станції.

«Це відео пожежі знято з об'єкта укриття (арка) біля ЧАЕС. «Пахне смаженим», – підписали відео в мережі очевидці.

Это видео пожара снято с объекта укрытия (арка) возле ЧАЭС. «Пахнет жаренным» Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 12. April 2020

Також відзначимо, що в мережі показали наслідки пожеж у Зоні відчуження. Багато тварини втратили свої будинки. На цьому відео коні біжать від вогню спалених чорнобильських полях.

Так, на кадрах показана чорна випалена земля, самотні дерева і два коні Пржевальського, які тікають від пожеж. Варто тільки уявити, скільки тварин залишилося в епіцентрі вогню.

У коментарях користувачі мережі розділилися на два табори: ті, хто просто хапається за голову від наслідків вогняного пожежі, і ті, хто ще намагається врятувати тварин, що залишилися.

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