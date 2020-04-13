Пожежа в Чорнобилі наблизився до атомної станції
Так, пожежа знищила вже 12 сіл і примусив місцевих жителів рятуватися втечею. Про це пише Politeka.net з посиланням на відео Київ Оперативний (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
З вогнем у Чорнобильській зоні борються вже з 4 квітня і досі не можуть загасити. Масштабна пожежа в зоні відчуження знищив старі кладовища, ліси, болота і принаймні 12 колишніх сіл.
На вихідних вогонь впритул підібрався до атомної станції.
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«Це відео пожежі знято з об'єкта укриття (арка) біля ЧАЕС. «Пахне смаженим», – підписали відео в мережі очевидці.
Також відзначимо, що в мережі показали наслідки пожеж у Зоні відчуження. Багато тварини втратили свої будинки. На цьому відео коні біжать від вогню спалених чорнобильських полях.
Так, на кадрах показана чорна випалена земля, самотні дерева і два коні Пржевальського, які тікають від пожеж. Варто тільки уявити, скільки тварин залишилося в епіцентрі вогню.
У коментарях користувачі мережі розділилися на два табори: ті, хто просто хапається за голову від наслідків вогняного пожежі, і ті, хто ще намагається врятувати тварин, що залишилися.
Нагадаємо, слідом за Чорнобилем вогняна біда звалилася на нову область: хто під загрозою.
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