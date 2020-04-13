В мережі показали наслідки пожеж у Зоні відчуження

Багато тварини втратили свої будинки. На цьому відео коні біжать від вогню спалених чорнобильських полях. Про це пише Politeka.net з посиланням на відео в Youtube Ярослава Ємельяненко (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Так, на кадрах показана чорна випалена земля, самотні дерева і двох коней Пржевальського, які тікають від пожеж. Варто тільки уявити, скільки тварин залишилося в епіцентрі вогню.

У коментарях користувачі мережі розділилися на два табори: ті, хто просто хапається за голову від наслідків вогняного пожежі, і ті, хто ще намагається врятувати тварин, що залишилися.

«2020 рік запам'ятатися світу назавжди...», «Тваринам отримали сильні опіки, від яких вони незабаром скончаются, ще можна надати допомогу, як це робили австралійці. Пан Ярослав, можливо ви зможете організувати подібну операцію з виявлення і порятунку тих, хто потребує цього. Залучити волонтерів і ветеринарів, створити тимчасовий госпіталь в Чорнобилі», – написали в коментарях українці.

Одна мексиканка також висловила співчуття загиблим твариною, вона хоче приїхати в Прип'ять коли-небудь.

«Мені сумно від цього. Що тварини, які були щасливі, тепер залишилися без даху над головою. Я сподіваюся, що вони скоро отримають новий будинок. Я сподіваюся коли-небудь відвідати Чорнобиль і Прип'ять. Привіт з Мехіко», – наголосила вона під відео в мережі.

Нагадаємо, що пожежі в Чорнобильській зоні вийшли з-під контролю. Задіяно 353 людини і 89 одиниць техніки до гасіння пожеж.

Крім того, вогонь перекинувся і на житлові будинки в Поліському районі. Місцеві жителі евакуйовані. Загальний збиток від пожежі оцінюється в десятки мільйонів гривень.

Нагадаємо, слідом за Чорнобилем вогняна біда звалилася на нову область: хто під загрозою.

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