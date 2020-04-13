В сети показали последствия пожаров в Зоне отчуждения

Многие животные потеряли свои дома. На этом видео лошади бегут от огня по сожженных чернобыльских полях. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на видео в Youtube Ярослава Емельяненко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, на кадрах показана выжженная черная земля, одинокие деревья и двух лошадей Пржевальского, которые бегут от пожаров. Стоит только представить, сколько животных осталось в эпицентре огня.

В комментариях пользователи сети разделились на два лагеря: те, кто просто хватается за голову от последствий огненного пожара, и те, кто еще пытается спасти оставшихся животных.

«2020 год запомниться миру навсегда...», «Животным получившим сильные ожоги, от которых они в скором времени скончаются, еще можно оказать помощь, как это делали австралийцы. Пан Ярослав, возможно вы сможете организовать подобную операцию по выявлению и спасению тех, кто нуждается в этом. Привлечь волонтеров и ветеринаров, создать временный госпиталь в Чернобыле», – написали в комментариях украинцы.

Одна мексиканка также выразила соболезнования погибшим животным, она хочет приехать в Припять когда-нибудь.

«Мне грустно от этого. Что животные, которые были счастливы, теперь остались без крова. Я надеюсь, что они скоро получат новый дом. Я надеюсь когда-нибудь посетить Чернобыль и Припять. Привет из Мехико», – отметила она под видео в сети.

Напомним, что пожары в Чернобыльской зоне вышли из-под контроля. Задействовано 353 человека и 89 единиц техники к тушению пожаров.

Кроме того, огонь перекинулся и на жилые дома в Полесском районе. Местные жители эвакуированы. Общий ущерб от пожаров оценивается в десятки миллионов гривен.

Напомним, вслед за Чернобылем огненная беда обрушилась на новую область: кто под угрозой.

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