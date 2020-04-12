Пожежі в Чорнобильській зоні вийшли з-під контролю, пожежники не можуть загасити вже 9-й день поспіль

Вже 353 особи та 89 одиниць техніки задіяно до гасіння пожеж у лісах під Чорнобилем. Про це повідомили на телеграм-каналі журналіста Андрія Павловського, пише Politeka.net.

За одну суботу, 11 квітня, ДСНС з допомогою літаків і вертольотів скинули на вогонь з висоти 250 тонн води.

Крім того, вогонь перекинувся і на житлові будинки в Поліському районі. Місцеві жителі евакуйовані. Загальний збиток від пожежі оцінюється в десятки мільйонів гривень.

За даними Державного агентства з управління Зоною відчуження, точну площу знищену вогнем поки неможливо встановити через непроглядний диму по всій території.

За станом на 8 квітня він становив 3500 гектарів.

Народний депутат Ольга Василевська підрахувала, що було знищено близько 700 га лісу.

У мережі зазначають, що станом на 11 квітня рівень радіації поки не збільшується і залишається в межах норми.

Нагадаємо, ми писали, що станом на 7 годин ранку 10 квітня в зоні відчуження і відселення триває гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

Крім того, залишається катастрофічна ситуація з тваринним і рослинним світом території.

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