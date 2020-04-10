У ДСНС зробили заяву щодо радіаційного фону у зв'язку з масштабною пожежею у Чорнобильській зоні

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що станом на 7 годин ранку 10 квітня в зоні відчуження і відселення триває гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

Там спостерігається горіння трав'яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками.

Пожежники не можуть загасити масштабне загоряння вже майже тиждень, йде шоста доба.

До гасіння пожеж залучено 379 чол. та 100 од. техніки, з них від ДСНС 320 чол. о/с та 79 од. техніки (у тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якому 9 квітня людиною здійснено 67 скидів - 154 т води).

При цьому в ДСНС підкреслили, що рівень радіації в Києві та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м.. Київ - 0,012 мР / год, Київська область - в межах 0,011 мР/год. При допустимій тлі 0,05 мР/год).

У Чорнобильській зоні показники не змінилися (р. Чорнобиль - 0,021 мР / год, На КДП Дитятки 0,01 мР/год. При контрольно допустимому рівні в 0,055 мР/год ).

Через загрозу вогню сьогодні евакуювали жителів в селищі Поліське, а контрольно-пропускні пункти "Поліське" і "Овруч" перекрили.

Крім того, катастрофічна ситуація з тваринним і рослинним світом зони.

Нагадаємо, слідом за Чорнобилем вогняна біда звалилася на нову область: хто під загрозою.

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