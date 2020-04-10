У ДСНС зробили заяву щодо радіаційного фону у зв'язку з масштабною пожежею у Чорнобильській зоні
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що станом на 7 годин ранку 10 квітня в зоні відчуження і відселення триває гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.
Там спостерігається горіння трав'яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками.
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Пожежники не можуть загасити масштабне загоряння вже майже тиждень, йде шоста доба.
До гасіння пожеж залучено 379 чол. та 100 од. техніки, з них від ДСНС 320 чол. о/с та 79 од. техніки (у тому числі 3 літаки АН-32П та 2 вертольоти ДСНС, якому 9 квітня людиною здійснено 67 скидів - 154 т води).
При цьому в ДСНС підкреслили, що рівень радіації в Києві та Київській області в межах норми і не перевищує природних фонових значень (м.. Київ - 0,012 мР / год, Київська область - в межах 0,011 мР/год. При допустимій тлі 0,05 мР/год).
У Чорнобильській зоні показники не змінилися (р. Чорнобиль - 0,021 мР / год, На КДП Дитятки 0,01 мР/год. При контрольно допустимому рівні в 0,055 мР/год ).
Через загрозу вогню сьогодні евакуювали жителів в селищі Поліське, а контрольно-пропускні пункти "Поліське" і "Овруч" перекрили.
Крім того, катастрофічна ситуація з тваринним і рослинним світом зони.
Нагадаємо, слідом за Чорнобилем вогняна біда звалилася на нову область: хто під загрозою.
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